Онопко определил год, когда вернут сборную России

Тренер сборной России Виктор Онопко считает, что национальная команда может выступить на ЧМ-2026.

Сборная и клубы не участвуют в международных соревнованиях более 3 лет – с конца февраля 2022 года.

– Есть какие‑то последние новости по поводу возможного допуска?

– Все говорят про 2026 год. Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр [выступить на чемпионате мира]. Будет жеребьевка, но мы не будем там участвовать, однако потом может произойти так, что скажут о допуске сборной России и нас могут включить в любую группу. На мой взгляд, главное – делать свое дело, тренироваться, готовиться. Расслабляться нельзя.