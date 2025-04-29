Титов назвал футболиста «Спартака», чей менталитет изменил Станкович

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил прогресс полузащитника Наиля Умярова.

«Все говорят о прогрессе Умярова. Наиль молодец, надо отдать должное тренерскому штабу. Станкович поменял его голову, мировоззрение и менталитет.

На сегодня Умяров совсем другой футболист. Уехать в Европу? Если есть желание, надо складывать в совокупности всe, и принимать решение. Для этого у него есть агент.

Для развития Наилю надо смотреть в сторону Европы. У нас пока нет еврокубков. Я уверен, что он хочет играть на более высоком уровне, хотя бы на уровне Лиги Европы.

Я желаю, чтобы Умяров оставался всегда таким же востребованным футболистом и попробовал выйти из зоны комфорта. Если у Наиля действительно есть предложение, надо задуматься и принимать правильное решение», – сказал Титов.