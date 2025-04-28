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  • Карпин поставил точку в споре, кто был лучшим футболистом – он или Мостовой

Карпин поставил точку в споре, кто был лучшим футболистом – он или Мостовой

Сегодня, 17:43
7

Валерий Карпин признал превосходство Александра Мостового над ним в ходе игровой карьеры.

Экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович сказал, что из россиян, игравших в Испании, Карпин – лучший по набору качеств, а Мостовой – художник. Согласны?

– По набору качеств я не лучший. А какой набор качеств? Бегал, толкался, пихался. И все.

– Кажется, вы слишком самокритичны к себе. Другие футболисты отмечают же ваши качества.

– Какие?

Работоспособность.

– Вот (смеется). Я и говорю: бегал.

- Передачи были крутые.

– Иногда.

Красивые голы дальними ударами тоже ведь забивали.

– Бывало. И что? Я не самокритичен, а реалистичен.

– Кто тогда круче Карпина по набору качеств?

– Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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subbotaspartak
1745852059
Оба играли нормально, реально.
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Константин-Шапкин-google
1745853008
Конечно оба. Молодцом держались и играли достойно. Таких ребят сейчас очень не хватает
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...уефан
1745853544
..."Боже, как давно это было, Помнит, только мутной реки вода"(с)...
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рылы
1745853895
помню проигранный зенитом финал интертото против сельты (3:4 по сумме 2х матчей). валера парочку забил, царь ни одного. другие матчи сельты я не видел, их у нас не показывали.
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Городовой
1745856747
Играли вместе, а художник превратился в недоразумение.
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ULTRASSTOV
1745857494
Я думал он скажет. Не я же себе царем до сих пор называю. Поэтому он, да, лучший))
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