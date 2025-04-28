Карпин поставил точку в споре, кто был лучшим футболистом – он или Мостовой

Валерий Карпин признал превосходство Александра Мостового над ним в ходе игровой карьеры.

– Экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович сказал, что из россиян, игравших в Испании, Карпин – лучший по набору качеств, а Мостовой – художник. Согласны?

– По набору качеств я не лучший. А какой набор качеств? Бегал, толкался, пихался. И все.

– Кажется, вы слишком самокритичны к себе. Другие футболисты отмечают же ваши качества.

– Какие?

– Работоспособность.

– Вот (смеется). Я и говорю: бегал.

- Передачи были крутые.

– Иногда.

– Красивые голы дальними ударами тоже ведь забивали.

– Бывало. И что? Я не самокритичен, а реалистичен.

– Кто тогда круче Карпина по набору качеств?

– Мостовой.