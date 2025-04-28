Карпин поставил точку в споре, кто был лучшим футболистом – он или Мостовой

Валерий Карпин признал превосходство Александра Мостового над ним в ходе игровой карьеры.
– Экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович сказал, что из россиян, игравших в Испании, Карпин – лучший по набору качеств, а Мостовой – художник. Согласны?
– По набору качеств я не лучший. А какой набор качеств? Бегал, толкался, пихался. И все.
– Кажется, вы слишком самокритичны к себе. Другие футболисты отмечают же ваши качества.
– Какие?
– Работоспособность.
– Вот (смеется). Я и говорю: бегал.
- Передачи были крутые.
– Иногда.
– Красивые голы дальними ударами тоже ведь забивали.
– Бывало. И что? Я не самокритичен, а реалистичен.
– Кто тогда круче Карпина по набору качеств?
– Мостовой.
Источник: Sport24