Назначен судья на «Спартак» – «Динамо» и другие кубковые матчи недели

РФС назначил судей на ближайшие кубковые матчи.
29 апреля, вторник
«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.
30 апреля, среда
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владимир Москалeв
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Олег Соколов.
30 апреля, среда
«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Сергей Карасeв; инспектор – Александр Гончар.
Источник: РФС