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  • Назначен судья на «Спартак» – «Динамо» и другие кубковые матчи недели

Назначен судья на «Спартак» – «Динамо» и другие кубковые матчи недели

Сегодня, 12:12
3

РФС назначил судей на ближайшие кубковые матчи.

29 апреля, вторник

«Спартак»«Динамо» Москва: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

30 апреля, среда

«Локомотив»«Ростов»: судья – Владимир Москалeв

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Олег Соколов.

30 апреля, среда

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Сергей Карасeв; инспектор – Александр Гончар.

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Источник: РФС
Россия. Кубок Спартак Динамо Зенит ЦСКА Локомотив Ростов Кукуян Павел
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Комментарии (3)
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Литейный 4 (returned)
1745833999
Пора ставки ставить. Сколько Динаме пробьёт пенальти судейский проект? Гыгыгы
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Riot Zero
1745837537
Опять лысая воронежская жаба судит Ростов.
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