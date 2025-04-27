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  • Экс-вратарь ЦСКА – о пенальти в матче со «Спартаком»: «ВАР, мне кажется, по звонку работают»

Экс-вратарь ЦСКА – о пенальти в матче со «Спартаком»: «ВАР, мне кажется, по звонку работают»

Сегодня, 14:31
5

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов высказался о пенальти, назначенном в ворота команды на 83-й минуте матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

– Полностью согласен с реакцией Влада Радимова и Сергея Юрана. Это уникально. Абдулкадыров вообще не был виноват в том, что мяч попал в руку – это цирк. Это просто цирк. И то, что судейский эксперт сидит и доказывает, что это был пенальти – они друг друга защищают. С этим давно надо бороться.

– Нет ощущения, что ВАР – хороший инструмент, которым просто криво пользуются?

– Очень криво пользуются. На ВАР, мне кажется, по звонку работают. Был звонок: «Надо, чтобы они сыграли вничью», поэтому и назначали пенальти. Чтобы отделить и «Спартак», и ЦСКА от чемпионской гонки. «Армейцам» ещe предстоят матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром», ещe всe впереди.

  • В эпизоде на 83-й минуте защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров сыграл рукой в своей штрафной в момент верховой борьбы с нападающим «Спартака» Ливаем Гарсией. Эсекьель Барко реализовал пенальти, который позволил красно-белым сравнять счет.
  • Главным судьей матча был Кирилл Левников.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Новосадов Андрей
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Комментарии (5)
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fakeid
1745753569
позор рылам! работают с судейским корпусом 24/7!
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RUSARM
1745753972
Да в этом замешана верхушка РПЛ, и дальше - ищи кому это выгодно? газпрём!!!
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СильныйМозг
1745753993
На куй нужен вар, если до сих пор не отчертили линии в игре Спартак Зенит. Просто, сказали гол был, а линии не показали. Что за бред? Там и слепой увидит офсайд.
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svan61
1745754028
Так у "эксперта" этого на морде написано: говорите что хотите, а будет "как надо". И это во всех его комментариях.
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