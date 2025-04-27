Экс-вратарь ЦСКА – о пенальти в матче со «Спартаком»: «ВАР, мне кажется, по звонку работают»

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов высказался о пенальти, назначенном в ворота команды на 83-й минуте матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

– Полностью согласен с реакцией Влада Радимова и Сергея Юрана. Это уникально. Абдулкадыров вообще не был виноват в том, что мяч попал в руку – это цирк. Это просто цирк. И то, что судейский эксперт сидит и доказывает, что это был пенальти – они друг друга защищают. С этим давно надо бороться.

– Нет ощущения, что ВАР – хороший инструмент, которым просто криво пользуются?

– Очень криво пользуются. На ВАР, мне кажется, по звонку работают. Был звонок: «Надо, чтобы они сыграли вничью», поэтому и назначали пенальти. Чтобы отделить и «Спартак», и ЦСКА от чемпионской гонки. «Армейцам» ещe предстоят матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром», ещe всe впереди.