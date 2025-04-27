Юран извинился перед болельщиками «Спартака» после матча с ЦСКА

Сергей Юран поделился впечатлениями от просмотра матча «Спартак» – ЦСКА. Армейцы победили красно-белых со счетом 2:1 и сместили их с третьего места в турнирной таблице РПЛ.

– ЦСКА сыграл просто супер. ЦСКА не дал «Спартаку» проводить быстрые атаки, армейцы сыграли практично и нашли свой момент. Игра забудется, а результат останется. Извиняюсь перед болельщиками, но я чисто по‑спортивному рассуждаю.

– За что извиняетесь? За то, что хвалите ЦСКА?

– Не все болельщики адекватные, иногда подходят на улице и разное говорят.