Фанат «Спартака» оскорблял Виллиана Рошу после дерби: реакция игрока ЦСКА

Защитника ЦСКА Виллиана Рошу пытались провоцировать после матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Приятно удивился сегодня поведению Роши. На парковке после дерби проходящий мимо бразильца КБ-сектант под градусом принялся показывать Виллиану средний палец, сопровождая это характерными выкриками.

Был уверен: защитник ЦСКА ответит взаимностью. Но Роша посмеялся и показал большой палец сумасшедшему. Потерпев второе поражение за вечер, КБ-сектант в гневе покинул стадион», – сообщил репортер «Спорт-Экспресса» Дмитрий Барулев.