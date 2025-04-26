Реакция Быстрова на поражение «Спартака» от ЦСКА

Бывший спартаковец Владимир Быстров оценил итог матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Я получил настоящий кайф от сегодняшнего матча. Это было отлично. Мне очень нравится ЦСКА при Марко Николиче. Молодежь прогрессирует, команда побеждает. Посмотрим, на сколько «армейцев» хватит.

Чемпионские амбиции «Спартака»? Поживем – увидим», – сказал Быстров.