Реакция Быстрова на поражение «Спартака» от ЦСКА

Бывший спартаковец Владимир Быстров оценил итог матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
«Я получил настоящий кайф от сегодняшнего матча. Это было отлично. Мне очень нравится ЦСКА при Марко Николиче. Молодежь прогрессирует, команда побеждает. Посмотрим, на сколько «армейцев» хватит.
Чемпионские амбиции «Спартака»? Поживем – увидим», – сказал Быстров.
- «Спартак» покинул топ-3, впустив туда ЦСКА.
- Команда Марко Николича нанесла реванш за поражение в 1-м круге.
- Обе команды на следующей неделе проведут кубковые матчи.
Источник: «Спорт-Экспресс»