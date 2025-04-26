Станкович – о победном голе ЦСКА: «Спартак» пропустил как какая-то юношеская команда»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о голах, пропущенных от ЦСКА в 26-м туре РПЛ (1:2).

– Как вы видели игру? Опишите глазами тренера.

– Мы говорили перед матчем, что игра будет очень непростой, боевой с обеих сторон. В таких матчах, в дерби исход может решить и один эпизод. В первом тайме такой эпизод был – угловой, когда было несколько отскоков мяча и он остался в штрафной. В итоге пропустили гол, так бывает. К счастью смогли сравнять, но потом пропустили такой гол, как какая‑то юношеская, молодежная команда.

К сожалению, нам не удалось победить, но мне не в чем упрекнуть наших ребят в плане самоотдачи и желания, того как они бились. Тут надо отдать должное сопернику, они молодцы, сыграли организовано, добились своей цели. Идeм дальше. Выиграли 2:0 в гостях у ЦСКА, здесь проиграли 1:2, в футболе так бывает. Но мы не опускаем голову, у нас есть цель. Впереди кубковый матч с «Динамо», где мы должны тоже показать себя и пройти дальше.