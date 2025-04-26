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  • Станкович – о победном голе ЦСКА: «Спартак» пропустил как какая-то юношеская команда»

Станкович – о победном голе ЦСКА: «Спартак» пропустил как какая-то юношеская команда»

Вчера, 22:33
13

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о голах, пропущенных от ЦСКА в 26-м туре РПЛ (1:2).

– Как вы видели игру? Опишите глазами тренера.

– Мы говорили перед матчем, что игра будет очень непростой, боевой с обеих сторон. В таких матчах, в дерби исход может решить и один эпизод. В первом тайме такой эпизод был – угловой, когда было несколько отскоков мяча и он остался в штрафной. В итоге пропустили гол, так бывает. К счастью смогли сравнять, но потом пропустили такой гол, как какая‑то юношеская, молодежная команда.

К сожалению, нам не удалось победить, но мне не в чем упрекнуть наших ребят в плане самоотдачи и желания, того как они бились. Тут надо отдать должное сопернику, они молодцы, сыграли организовано, добились своей цели. Идeм дальше. Выиграли 2:0 в гостях у ЦСКА, здесь проиграли 1:2, в футболе так бывает. Но мы не опускаем голову, у нас есть цель. Впереди кубковый матч с «Динамо», где мы должны тоже показать себя и пройти дальше.

  • «Спартак» покинул топ-3, впустив туда ЦСКА.
  • Команда Марко Николича нанесла реванш за поражение в 1-м круге.
  • Обе команды на следующей неделе проведут кубковые матчи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Спартак Станкович Деян
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Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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k611
1745696414
Это гол имени Зобнина. Нужно просто выбить мяч за боковую линию. Так опытный футболист играть не должен, действительно детская ошибка...
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Вжыхъ
1745696424
Упрекнуть не в чем, просто всех распустить - главный матч сезона проиграли. Что 3 (трое!!!) защитников делали, когда Бистрович забивал?
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timon2401
1745696632
Деян, увы лично спросить возможности нет, но какого ..уя при наличии двух правых защитников ты ставишь Маркиньоса, одного из заряженых на атаку игроков?? И выпускаешь Пруцева.. может дело в твоих « эксперементах». …
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Интерес
1745696816
Весь футбол состоит из ошибок сторон-коллективных и индивидуальных,а в нынешних условиях случайности типа отскока от кочки минимизированы.
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Константин-Шапкин-google
1745696996
Очередной эксперимент от тренера. Но Рома и Бабич должны лишиться аванса как минимум. Может дойдёт до них что-то. Такая игра не красит профессионалов
Ответить
NewLife
1745697163
Зобнин, Зобнин хороший парень, хороший игрок, но уже не для современного интенсивного футбола. Надо подобрать команду попроще у нас или в Европе.
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Pourquoi pas
1745697498
Ну возьмись ты уже за взрослую команду!
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DOCTOR PENALTY
1745698304
Как в таких случаях говорят: ЦСКА больше хотел победить. """
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mutabor0992
1745698462
Ну ты и пЯтушара!!!А кто тренирует эту команду?p.s.Такое ощущение,что многие тренеры рпл соревнуются,кто из них главный стенд ап комик...Или гомик.В скудоумии в общем.
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mutabor0992
1745698531
Так а кто тренирует эту команду?Клоун!
Ответить
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