Реакция жены Сафонова на драматичную победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на победу «Краснодара» над «Динамо Мх» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

На 90+11 минуте «Динамо Мх» не забило пенальти.

С ударом Гамида Агаларова справился Агкацев, сломав палец.

С 80-й минуты «Краснодар» был в меньшинстве.

«Мне очень радостно за «Краснодар».

Искренне болею за ребят и надеюсь увидеть их чемпионами в конце сезона.

Стасу Агкацеву здоровья. Сегодня опроверг фразеологизм: «мизинца не стоит…». Походу, стоит», – написала Кондратюк.