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  • Реакция жены Сафонова на драматичную победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Реакция жены Сафонова на драматичную победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

26 апреля 2025, 00:30
2

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на победу «Краснодара» над «Динамо Мх» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Мне очень радостно за «Краснодар».

Искренне болею за ребят и надеюсь увидеть их чемпионами в конце сезона.

Стасу Агкацеву здоровья. Сегодня опроверг фразеологизм: «мизинца не стоит…». Походу, стоит», – написала Кондратюк.

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Краснодар Динамо Мх Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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subbotaspartak
1745638846
Такая поддержка вдохновит Краснодар... на мизинец
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АЛЕКС 58
1745639151
А почему не публиковали о реакции стюардески на героическое поражение от зенита?
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