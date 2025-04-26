Реакция жены Сафонова на драматичную победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на победу «Краснодара» над «Динамо Мх» (3:2) в 26-м туре РПЛ.
- На 90+11 минуте «Динамо Мх» не забило пенальти.
- С ударом Гамида Агаларова справился Агкацев, сломав палец.
- С 80-й минуты «Краснодар» был в меньшинстве.
«Мне очень радостно за «Краснодар».
Искренне болею за ребят и надеюсь увидеть их чемпионами в конце сезона.
Стасу Агкацеву здоровья. Сегодня опроверг фразеологизм: «мизинца не стоит…». Походу, стоит», – написала Кондратюк.
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк