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  • РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Динамо Мх» (3:2), Агкацев отразил пенальти на 101-й минуте

РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Динамо Мх» (3:2), Агкацев отразил пенальти на 101-й минуте

Сегодня, 21:31
20

«Краснодар» в 26-м туре РПЛ удержал победу над «Динамо Мх». Зрители увидели пять голов.

Гости были в меньшинстве с 80-й минуты после второй желтой карточки Диего Косты.

На 79-й минуте у «Краснодара» пенальти не реализовал капитан Эдуард Сперцян.

На 90+11 минуте у «Динамо Мх» пенальти не реализовал Гамид Агаларов. С ударом справился вратарь Станислав Агкацев.

«Краснодар» лидирует с пятиочковым отрывом. Динамовцы идут десятыми.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Динамо (Махачкала) – Краснодар – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кобнан, 6; 1:1 – Хоссейнеджад, 25; 1:2 – Батчи, 45; 1:3 – Сперцян, 65; 2:3 – Зинович, 86.

Удаления: нет – Коста, 80 (вторая ж.к.).

Незабитые пенальти: Агаларов, 90+11 – Сперцян, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх
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Комментарии (28)
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FWSPM
1745606251
сперцян конечно клоун да и агалларов хорош если нет сил бить куда ты лезешь к точке?
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Волжанин064
1745606263
оле . оле . оле ...Краснодар чемпион ???
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...уефан
1745606263
...это, кто ж такие проплачивали судей, чтобы утопить Краснодар?...
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Илья-Сушко-google
1745606341
Махачкале представился идеальный шанс вырвать ничью и 1 очко, но так запороть пенальти... Агаларов - если устал, то дал бы пробить более свежему игроку
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Artemka444
1745606350
Агаларов это просто ужас
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FWSPM
1745606380
кайо не успел выйти и тут же пенальти привез это нечто..конкурент денисова на премию лучший идиот года
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Кузьмич на трибуне
1745606415
Опять Кайо и опять привёз пенальти. Но как Эдик по пижонски исполнил пенальти-это цирк. Забивай на силу и 1:4 , до конца игры 15 минут.
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trener7
1745606421
Быки нервы потрепали. Но с такой игрой чемпионами будет тяжело стать. Надеяться, что конкуренты ошибутся не стоит.
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fakeid
1745606442
агаларов гад, уже сегодня мог сделать зенит чемпионом. ему явно заплатил лукойл и магнит, так пенальти на последней минуте не бьют. слабенько, даже не в угол. такой мяч даже смородская взяла бы!
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ivany4
1745606504
С победой Быки!! С заслуженной победой, над админресурсом сбг!!! Как ни валялись "джигиты" на поле, результата нет. Играют головой и ногами. Чистяков думаю свое получит, за старание. Удаление конечно придумано, особенно в сравнении с последующим нарушением перед штрафной Краснодара. Вот и посчитайте сколько игроков Краснодара сегодня посадили на незаслуженные карточки. Выгодно ли это сбг, думаю 100%!!
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