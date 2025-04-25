РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Динамо Мх» (3:2), Агкацев отразил пенальти на 101-й минуте

«Краснодар» в 26-м туре РПЛ удержал победу над «Динамо Мх». Зрители увидели пять голов.

Гости были в меньшинстве с 80-й минуты после второй желтой карточки Диего Косты.

На 79-й минуте у «Краснодара» пенальти не реализовал капитан Эдуард Сперцян.

На 90+11 минуте у «Динамо Мх» пенальти не реализовал Гамид Агаларов. С ударом справился вратарь Станислав Агкацев.

«Краснодар» лидирует с пятиочковым отрывом. Динамовцы идут десятыми.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Динамо (Махачкала) – Краснодар – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кобнан, 6; 1:1 – Хоссейнеджад, 25; 1:2 – Батчи, 45; 1:3 – Сперцян, 65; 2:3 – Зинович, 86.

Удаления: нет – Коста, 80 (вторая ж.к.).

Незабитые пенальти: Агаларов, 90+11 – Сперцян, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ