КДК вынес наказание Каккоеву из «Пари НН», которого Радимов призвал посадить в тюрьму

Защитник «Пари НН» Никита Каккоев получил дисквалификацию от КДК РФС за фол против игрока «Локомотива» Данилы Годяева в прошлом туре РПЛ.

Каккоев был удален с поля за грубый фол на 31-й минуте. Годяеву потребовалась замена.

Полузащитник «Локо» восстанавливается от травмы.

Владислав Радимов призывал посадить Каккоева за фол на Годяеве в тюрьму.

«По матчу «Локомотив» – «Пари НН» (3:0) рассмотрели красную карточку Никиты Каккоева. Была проведена проверка. «Локомотив» заявил, что перелом ноги у Данилы Годяева не подтвержден. Поэтому мы рассматривали удаление «Пари НН» без медицинских документов, которые были указаны в протоколе матча.

В заседании принимал участие спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов и игрок Никита Каккоев. КДК принял решение дисквалифицировать игрока на два матча – один реальный, другой условный. Испытательный срок до конца сезона. Никита Каккоев принес извинения лично игроку и на заседании», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.