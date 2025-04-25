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  • КДК вынес наказание Каккоеву из «Пари НН», которого Радимов призвал посадить в тюрьму

КДК вынес наказание Каккоеву из «Пари НН», которого Радимов призвал посадить в тюрьму

Сегодня, 19:55

Защитник «Пари НН» Никита Каккоев получил дисквалификацию от КДК РФС за фол против игрока «Локомотива» Данилы Годяева в прошлом туре РПЛ.

  • Каккоев был удален с поля за грубый фол на 31-й минуте. Годяеву потребовалась замена.
  • Полузащитник «Локо» восстанавливается от травмы.
  • Владислав Радимов призывал посадить Каккоева за фол на Годяеве в тюрьму.

«По матчу «Локомотив» – «Пари НН» (3:0) рассмотрели красную карточку Никиты Каккоева. Была проведена проверка. «Локомотив» заявил, что перелом ноги у Данилы Годяева не подтвержден. Поэтому мы рассматривали удаление «Пари НН» без медицинских документов, которые были указаны в протоколе матча.

В заседании принимал участие спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов и игрок Никита Каккоев. КДК принял решение дисквалифицировать игрока на два матча – один реальный, другой условный. Испытательный срок до конца сезона. Никита Каккоев принес извинения лично игроку и на заседании», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пари НН Каккоев Никита Годяев Данила Радимов Владислав
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