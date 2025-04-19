Радимов предложил наказать игрока РПЛ двумя годами тюрьмы

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов отреагировал на удаление полузащитнка «Пари НН» Никиты Каккоева за нарушение на хавбеке «Локомотива» Даниле Годяеве в матче 25-го тура РПЛ.

Москвичи одержали победу дома со счетом 3:0.

«Это удаление. И еще два года тюрьмы можно за это, потому что Годяев сейчас поедет в больницу. Безрассудная, глупая, неоправданная красная карточка, когда команде нужно набирать очки.

Что касается игры, то «Локомотив» был на голову сильнее. А после удаления можно было заканчивать игру, только нужно было понять, сколько железнодорожники забьют», – сказал Радимов.