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Радимов назвал фаворита в матче «Спартак» – ЦСКА

Сегодня, 17:35
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Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов считает, что у «Спартака» больше шансов на победу в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА.

– Вот здесь ЦСКА должен подтвердить, что они эту классно весну проводят, что ромб работает и так далее. Потому что периодически мы видим, что ромб барахлит, несмотря на хорошие результаты.

Ну а для «Спартака» при полных трибунах мотивации просто вагон. И я думаю, что у красно-белых больше шансов победить, если, конечно, они опять два мяча не пропустят в начале.

– В первом круге на поле армейцев сильнее был «Спартак», и после той игры ЦСКА много критиковали...

– Да, они тогда стали играть от обороны, испугались и сами за это поплатились. Я думаю, что в предстоящей встрече такого как раз не будет. Должна быть очень интересная игра.

  • Игра пройдет на «Лукойл Арене» 26 апреля и начнется в 19:30 мск.
  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 50 очками после 25 туров и отстает от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. ЦСКА с 48 очками располагается на 4-й строчке.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Радимов Владислав
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Комментарии (3)
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Номэд
1745592230
Бл* когда буланов предсказывает, выходит с точностью наоборот.
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fakeid
1745594360
позор! хрюканы к 30й минуте стабильно пропускают парочку! рубин, махачкала и акрон не дадут соврать! другое дело, когда кукуяновцы включают админресурс, как с акроном. а на коней чемоданов точно не пожалеют, уже со среды завозят в судейскую!
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