Радимов назвал фаворита в матче «Спартак» – ЦСКА

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов считает, что у «Спартака» больше шансов на победу в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА.

– Вот здесь ЦСКА должен подтвердить, что они эту классно весну проводят, что ромб работает и так далее. Потому что периодически мы видим, что ромб барахлит, несмотря на хорошие результаты.

Ну а для «Спартака» при полных трибунах мотивации просто вагон. И я думаю, что у красно-белых больше шансов победить, если, конечно, они опять два мяча не пропустят в начале.

– В первом круге на поле армейцев сильнее был «Спартак», и после той игры ЦСКА много критиковали...

– Да, они тогда стали играть от обороны, испугались и сами за это поплатились. Я думаю, что в предстоящей встрече такого как раз не будет. Должна быть очень интересная игра.