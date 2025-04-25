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Газзаев назвал сильные стороны ЦСКА и «Спартака» перед дерби

Сегодня, 15:37
3

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев перед матчем красно-синих со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ отметил, что ничья ничего не даст обеим командам.

«Матчи «Спартак» – ЦСКА всегда являются настоящим дерби. Сейчас команды находятся в лидирующей группе, они реально претендуют на победу в РПЛ. Осталось пять туров, кто пройдет их безупречно, тот и выиграет чемпионат.

Обе команды находятся сейчас в очень хорошем состоянии, особенно ЦСКА во второй части чемпионата показывает хорошие результаты и качество игры. Но мне кажется, что по силам обе команды равны, будет интересный матч, ведь и ЦСКА, и «Спартак» будут стремиться к победе, ничья им ничего не даст.

Я думаю, что преимущество ЦСКА в том, что после рестарта команда показывает хорошее качество игры, к этому же прибавим результаты, команда сбалансирована. Также у ЦСКА очень уверенно выглядит оборона. Хотелось бы, чтобы в атаке были более креативные футболисты. У «Спартака» же лучше дела в атаке, чем у ЦСКА», – сказал Газзаев.

  • Игра пройдет на «Лукойл Арене» 26 апреля и начнется в 19:30 мск.
  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 50 очками после 25 туров и отстает от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. ЦСКА с 48 очками располагается на 4-й строчке.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Газзаев Валерий
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Комментарии (3)
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...уефан
1745585143
...сильная сторона ЦСКА в матче со Спартаком - более-менее стабильная оборона и косяки самого Спартака...
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Борис34684
1745586426
Главное что бы Николич не переиграл сам себя.
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Боцман59rus
1745586672
_ в РПЛ только 3- 4 команды,которые пытаются играть в футбол и то эпизодами,ЦСКА к ним не относится, где там Пёс разглядел "качество", незнаю,наверно пересматривал матчи 20тилетней давности
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