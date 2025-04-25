Газзаев назвал сильные стороны ЦСКА и «Спартака» перед дерби

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев перед матчем красно-синих со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ отметил, что ничья ничего не даст обеим командам.

«Матчи «Спартак» – ЦСКА всегда являются настоящим дерби. Сейчас команды находятся в лидирующей группе, они реально претендуют на победу в РПЛ. Осталось пять туров, кто пройдет их безупречно, тот и выиграет чемпионат.

Обе команды находятся сейчас в очень хорошем состоянии, особенно ЦСКА во второй части чемпионата показывает хорошие результаты и качество игры. Но мне кажется, что по силам обе команды равны, будет интересный матч, ведь и ЦСКА, и «Спартак» будут стремиться к победе, ничья им ничего не даст.

Я думаю, что преимущество ЦСКА в том, что после рестарта команда показывает хорошее качество игры, к этому же прибавим результаты, команда сбалансирована. Также у ЦСКА очень уверенно выглядит оборона. Хотелось бы, чтобы в атаке были более креативные футболисты. У «Спартака» же лучше дела в атаке, чем у ЦСКА», – сказал Газзаев.