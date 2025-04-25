Экс-главный тренер «Зенита» дал рекомендацию Станковичу перед дерби с ЦСКА

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями перед матчем 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«ЦСКА и «Спартак» борются за призовые места, а в случае неудач «Зенита» и «Краснодара» ещe могут бороться за чемпионство. Был момент, когда мне казалось, что армейцы выиграют это дерби. Они выглядели значительно сильнее, но сейчас преимущество у красно-белых.

Однако многое зависит от стартового состава «Спартака». У ЦСКА в этом плане всe понятно. Если со стороны Станковича не будет чудачеств с составом, и он не будет ничего придумывать, у «Спартака» выше шанс одержать победу в предстоящей игре», – сказал Рапопорт.