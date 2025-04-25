Генич назвал два варианта будущего «Химок»

Комментатор Константин Генич выразил сомнения в том, что «Химки» пройдут лицензирование на следующий сезон.

«Не сказать, что ситуация в «Химках» эксклюзивная. Мы помним и «Тамбов», и «Тосно», и «Амкар». На финише сезона это воспринимается чуть иначе.

Задача РПЛ в том, чтобы не ломался турнир и спортивный принцип, помочь команде дотянуть до конца сезона. Но с такими проблемами они не пройдут лицензирование. Им будет трудно сохранить профессиональный статус.

Вижу два варианта развития событий – либо клуб приобретает богатый инвестор, который заберет команду у Туфана Садыгова и закроет все долги. Либо «Химки» просто обанкротятся и начнут заново свой профессиональный путь под другим названием.

Где взять такое количество денег, если 50 миллионов, выделенные лигой, пошли только на погашение долгов по зарплате за декабрь? Но если клуб выберется из этой ситуации, будет похоже на сказку», – сказал Генич.