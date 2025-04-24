Глушаков усомнился в качествах Умярова: «Семь лет в «Спартаке» топчется на месте»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил игру полузащитника команды Наиля Умярова.

«Не вижу в Умярове лидера. Он что, много забивает или отдает голевых передач? Посчитайте статистику… Прям интересно самому! Сколько сыграл, забил, отдал за годы в «Спартаке». Был бы лидер, был бы в сборной! Наверное, Валерий Карпин не берет его в сборную по этим причинам тоже? Не вижу какого-то сверхкреатива от него.

Мне кажется, за семь лет в «Спартаке» плюс-минус топчется на месте. Да, он опорник. Но тот же Пруцев, который иногда играет в этой зоне, забивает и отдает. Много бегать, помогать и подсказывать – хорошо. Здорово, что Наиль не молчун на футбольном поле, но лидерских качеств не вижу. Сейчас кажется, что он играет ярче по одной причине: Эсекьель Барко начинает атаки. Это мои наблюдения. И я, конечно, могу ошибаться», – сказал Глушаков.