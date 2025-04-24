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  • Глушаков усомнился в качествах Умярова: «Семь лет в «Спартаке» топчется на месте»

Глушаков усомнился в качествах Умярова: «Семь лет в «Спартаке» топчется на месте»

Сегодня, 13:01
5

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил игру полузащитника команды Наиля Умярова.

«Не вижу в Умярове лидера. Он что, много забивает или отдает голевых передач? Посчитайте статистику… Прям интересно самому! Сколько сыграл, забил, отдал за годы в «Спартаке». Был бы лидер, был бы в сборной! Наверное, Валерий Карпин не берет его в сборную по этим причинам тоже? Не вижу какого-то сверхкреатива от него.

Мне кажется, за семь лет в «Спартаке» плюс-минус топчется на месте. Да, он опорник. Но тот же Пруцев, который иногда играет в этой зоне, забивает и отдает. Много бегать, помогать и подсказывать – хорошо. Здорово, что Наиль не молчун на футбольном поле, но лидерских качеств не вижу. Сейчас кажется, что он играет ярче по одной причине: Эсекьель Барко начинает атаки. Это мои наблюдения. И я, конечно, могу ошибаться», – сказал Глушаков.

  • «Спартак» купил Умярова у «Чертаново» в 2019 году за 300 тысяч евро.
  • Сейчас игрок стоит 4 миллиона.
  • К Умярову есть интерес в Европе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Умяров Наиль
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Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1745494555
Барко и начинает и завершает атаки и играет за того дядю например никакущего Умярова!
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alefreddy
1745494934
средненький игрок может совсем чуть чуть при сербе прибавил.Но до Фернандо ему не добраться
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АК 68
1745495232
Как будто Глушаков в свои 24 года(а именно столько Умярову) был лидером в команде. Так же играл средненько ничем не выделялся.
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subbotaspartak
1745495958
Как бы ограничен размерами поля...
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ivany4
1745496347
Сам постоянно критиковал Умярова. Но стоит признать, в этом году он прибавил. Правда волнообразным образом. Одна две игры хорошие, потом дурачка на поле валяет. И сразу у команды появляются проблемы. Стабильности нет.))
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