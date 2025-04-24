Раскрыты машины игроков «Краснодара»

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Краснодара».

«Федос Смолов – главный ценитель автомобилей в стане «быков»: в гараже у россиянина как минимум 4 автомобиля, общая стоимость которых превышает 60 миллионов рублей! Выделяется, естественно, Lamborghini Aventador (цена ~ 26 миллионов рублей).

Как и в других клубах, у большинства игроков команды обязательно есть либо Porsche, либо Mercedes, либо BMW – на машинах этих марок по улицам Краснодара разъезжают Никита Кривцов, Юрий Газинский и Сергей Петров соответственно!

А вот кто и выделяется, так это Эдуард Сперцян – армянин неожиданно катается на Hyundai Genesis, который прикупил по совету отца (интересно, что по его же убеждениям полузащитник отказался от покупки BMW)» – написал источник.