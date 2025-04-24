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Раскрыты машины игроков «Краснодара»

Сегодня, 13:35
3

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Краснодара».

«Федос Смолов – главный ценитель автомобилей в стане «быков»: в гараже у россиянина как минимум 4 автомобиля, общая стоимость которых превышает 60 миллионов рублей! Выделяется, естественно, Lamborghini Aventador (цена ~ 26 миллионов рублей).

Как и в других клубах, у большинства игроков команды обязательно есть либо Porsche, либо Mercedes, либо BMW – на машинах этих марок по улицам Краснодара разъезжают Никита Кривцов, Юрий Газинский и Сергей Петров соответственно!

А вот кто и выделяется, так это Эдуард Сперцян – армянин неожиданно катается на Hyundai Genesis, который прикупил по совету отца (интересно, что по его же убеждениям полузащитник отказался от покупки BMW)» – написал источник.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Краснодар
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Комментарии (3)
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Лев Львов
1745494735
О-о-о-о... Началось! Следующий этап, в "опускании" Краснодара в таблице, подключение административного ресурса. Держись, Краснодар!
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феникS
1745496303
Федос Смолов – главный ценитель автомобилей =====Хто это ? Откуда взялся этот Федос ? Гы гы
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феникS
1745496466
обязательно есть либо Porsche, либо Mercedes, либо BMW – на машинах этих марок по улицам Краснодара разъезжают Никита Кривцов, Юрий Газинский и Сергей Петров соответственно!======= Они чо не путриоты ? Россия воюет с коллективным Западом, а они на вражеских машинах.Почему не на Ладах ?
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