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Головин сказал, кто отговаривает его от возвращения в Россию

Сегодня, 19:19
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, какой тренер выступает против его возвращения в РПЛ.

– Со Слуцким каждый день на связи?

– Раз в неделю. У него всe хорошо. Он много рассказывает про жизнь в Китае, про быт.

– К себе не звал?

– Не-не. Он меня постоянно отговаривает от России. Не то что бы я туда уже собрался ехать ха-ха, однако Слуцкий говорит: «Не вздумай, Голова».

Понятно, что, если я сильно захочу, он меня палками отгонять не будет, но вот как есть.

  • 28-летний Головин проводит в «Монако» 7-й сезон.
  • Его статистика: 232 матча, 34 гола, 40 ассистов.
  • Игрок связан с монегасками контрактом до лета 2029 года.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Шанхай Шэньхуа Монако Головин Александр Слуцкий Леонид
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Комментарии (1)
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Спартач80
1745427795
Пока у руля российского футбола питерские, тут делать нечего ...
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