Головин сказал, кто отговаривает его от возвращения в Россию

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, какой тренер выступает против его возвращения в РПЛ.
– Со Слуцким каждый день на связи?
– Раз в неделю. У него всe хорошо. Он много рассказывает про жизнь в Китае, про быт.
– К себе не звал?
– Не-не. Он меня постоянно отговаривает от России. Не то что бы я туда уже собрался ехать ха-ха, однако Слуцкий говорит: «Не вздумай, Голова».
Понятно, что, если я сильно захочу, он меня палками отгонять не будет, но вот как есть.
- 28-летний Головин проводит в «Монако» 7-й сезон.
- Его статистика: 232 матча, 34 гола, 40 ассистов.
- Игрок связан с монегасками контрактом до лета 2029 года.
Источник: «Чемпионат»