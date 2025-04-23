Головин сказал, кто отговаривает его от возвращения в Россию

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, какой тренер выступает против его возвращения в РПЛ.

– Со Слуцким каждый день на связи?

– Раз в неделю. У него всe хорошо. Он много рассказывает про жизнь в Китае, про быт.

– К себе не звал?

– Не-не. Он меня постоянно отговаривает от России. Не то что бы я туда уже собрался ехать ха-ха, однако Слуцкий говорит: «Не вздумай, Голова».

Понятно, что, если я сильно захочу, он меня палками отгонять не будет, но вот как есть.