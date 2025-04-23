Флик встал на защиту Анчелотти перед Эль Класико

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался в поддержку Карло Анчелотти из «Реала».
«У «Реала» один из лучших тренеров в мире. Неприятно видеть, что происходит с ним сейчас.
Анчелотти много выигрывал в каждом клубе. Это джентльмен, к которому я испытываю огромное уважение.
Здорово будет снова увидеть его в эти выходные, он невероятный тренер», – заявил Флик.
- В субботу, 26 апреля, «Реал» и «Барса» разыграют Кубок Испании.
- Эль Класико пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье в 23:00 мск.
- Сообщалось, что Анчелотти уволят в случае поражения.
Источник: твиттер Фабрицио Романо