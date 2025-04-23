Флик встал на защиту Анчелотти перед Эль Класико

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался в поддержку Карло Анчелотти из «Реала».

«У «Реала» один из лучших тренеров в мире. Неприятно видеть, что происходит с ним сейчас.

Анчелотти много выигрывал в каждом клубе. Это джентльмен, к которому я испытываю огромное уважение.

Здорово будет снова увидеть его в эти выходные, он невероятный тренер», – заявил Флик.