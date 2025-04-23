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Флик встал на защиту Анчелотти перед Эль Класико

Сегодня, 15:53

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался в поддержку Карло Анчелотти из «Реала».

«У «Реала» один из лучших тренеров в мире. Неприятно видеть, что происходит с ним сейчас.

Анчелотти много выигрывал в каждом клубе. Это джентльмен, к которому я испытываю огромное уважение.

Здорово будет снова увидеть его в эти выходные, он невероятный тренер», – заявил Флик.

  • В субботу, 26 апреля, «Реал» и «Барса» разыграют Кубок Испании.
  • Эль Класико пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье в 23:00 мск.
  • Сообщалось, что Анчелотти уволят в случае поражения.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Испания. Кубок Реал Барселона Анчелотти Карло Флик Ханс-Дитер
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