Быстров не согласен с пенальти на Дзюбе: «Включи мужика, покажи яйца»

Владимир Быстров проанализировал момент с первым пенальти в матче 25-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком» (2:3).

Матч обслуживал Алексей Сухой.

Он зафиксировал фол Наиля Умярова против Артема Дзюбы в середине первого тайма.

Дзюба реализовал пенальти.

Впоследствии арбитр назначил два 11-метровых в пользу «Спартака».

«Обычная борьба. Когда нога наверху, тебе бьют, и ты падаешь – это не опорная нога. Судьи же должны понимать разницу: когда тебе бьют под опорную, и ты падаешь, и когда у тебя нога на весу, и ты не можешь упасть. Ну да, больно, Дзюба скажет, что больно – это его хитрость.

Но если судья пошел смотреть ВАР, тогда свисти уже фол на Умярове, Дзюба его тоже разворачивал. Первоначально фол Дзюба делает. Я не за пенальти Дзюбы и не за фол на Умярове, для меня это левак и там, и там.

Когда на ВАР позвали [судью], он же видит, что удар есть, он же не будет разбираться, достаточный, недостаточный фол. Ему скажут: мы же тебя позвали, мы же видим фол. Он сам недовольный был.

Включи мужика, покажи, что у тебя есть яйца: да нету, я считаю, что это недостаточный фол. Левников на ВАР – авторитетный судья, в поле судит молодой. Ну позови его, дай намек, что это не фол.

Нет, сидит там в теплой ванне, сигаретку взял: «Разбирайся сам, тебе виднее на поле», – сказал Быстров.