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  • Быстров не согласен с пенальти на Дзюбе: «Включи мужика, покажи яйца»

Быстров не согласен с пенальти на Дзюбе: «Включи мужика, покажи яйца»

Сегодня, 14:28
5

Владимир Быстров проанализировал момент с первым пенальти в матче 25-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком» (2:3).

  • Матч обслуживал Алексей Сухой.
  • Он зафиксировал фол Наиля Умярова против Артема Дзюбы в середине первого тайма.
  • Дзюба реализовал пенальти.
  • Впоследствии арбитр назначил два 11-метровых в пользу «Спартака».

«Обычная борьба. Когда нога наверху, тебе бьют, и ты падаешь – это не опорная нога. Судьи же должны понимать разницу: когда тебе бьют под опорную, и ты падаешь, и когда у тебя нога на весу, и ты не можешь упасть. Ну да, больно, Дзюба скажет, что больно – это его хитрость.

Но если судья пошел смотреть ВАР, тогда свисти уже фол на Умярове, Дзюба его тоже разворачивал. Первоначально фол Дзюба делает. Я не за пенальти Дзюбы и не за фол на Умярове, для меня это левак и там, и там.

Когда на ВАР позвали [судью], он же видит, что удар есть, он же не будет разбираться, достаточный, недостаточный фол. Ему скажут: мы же тебя позвали, мы же видим фол. Он сам недовольный был.

Включи мужика, покажи, что у тебя есть яйца: да нету, я считаю, что это недостаточный фол. Левников на ВАР – авторитетный судья, в поле судит молодой. Ну позови его, дай намек, что это не фол.

Нет, сидит там в теплой ванне, сигаретку взял: «Разбирайся сам, тебе виднее на поле», – сказал Быстров.

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Источник: ютуб-канал «О, футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем Умяров Наиль Быстров Владимир Сухой Алексей
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Комментарии (5)
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Spartak_forv@
1745408109
Вот кого надо в пару к комментаторам)и разбирать эпизоды имеет право,как по тренду сейчас,и не скучно будет))
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АЛЕКС 58
1745409174
Не разворачивал он Умярова,посмотри по-кадрово. Он испугался хватать его за плечо
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СильныйМозг
1745410649
Ему видео с Дзюбой мало, теперь ему подавай Дзюбины яйца.
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