Роналду позвали в европейский клуб

Бывший полузащитник «Панатинаикоса» Георгиос Карагунис хочет видеть Криштиану Роналду в греческом клубе.

40-летний португалец может стать свободным агентом по окончании сезона.

Переговоры о продлении контракта с «Аль-Насром» ведутся, но соглашение пока не достигнуто.

Нападающий не играет в Европе с 2022 года.

«Я бы с удовольствием посмотрел на Роналду в Греции.

Криштиану уже носил зеленую форму в «Спортинге», так почему бы ему не повторить это в «Панатинаикосе», – сказал Карагунис.