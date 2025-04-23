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Роналду позвали в европейский клуб

Сегодня, 14:14
2

Бывший полузащитник «Панатинаикоса» Георгиос Карагунис хочет видеть Криштиану Роналду в греческом клубе.

  • 40-летний португалец может стать свободным агентом по окончании сезона.
  • Переговоры о продлении контракта с «Аль-Насром» ведутся, но соглашение пока не достигнуто.
  • Нападающий не играет в Европе с 2022 года.

«Я бы с удовольствием посмотрел на Роналду в Греции.

Криштиану уже носил зеленую форму в «Спортинге», так почему бы ему не повторить это в «Панатинаикосе», – сказал Карагунис.

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Источник: Goal
Саудовская Аравия. Премьер-лига Греция. Суперлига Аль-Наср Панатинаикос Роналду Криштиану Карагунис Георгиос
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Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1745408091
В Греции есть всё!... Кроме Роналду! )
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СильныйМозг
1745412394
Он уже носил форму спортинга, почему бы ему не ПОНОСИТЬ форму Панатинайкоса?
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