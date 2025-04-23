Николич отреагировал на слова Аршавина про ЦСКА и Пьянича

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил заявление Андрея Аршавина об изменении игры армейцев.

– Аршавин сказал, что в ЦСКА перестроили схему под Пьянича. Это так?

– У нас игра со «Спартаком», я ждал этот вопрос первым. Принципиальная игра, важная: фанаты, болельщики. Зачем мне отвечать Аршавину?

Каждый выражает свое мнение, не обращаю внимания. У нас дерби, это самое главное. Хороший отрезок, 12 игр подряд без поражений, неплохая серия, но можно лучше.

Я максималист, никогда не бываю доволен. При этом мы смотримся неплохо, надо продолжать.