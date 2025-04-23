Николич отреагировал на слова Аршавина про ЦСКА и Пьянича

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил заявление Андрея Аршавина об изменении игры армейцев.
– Аршавин сказал, что в ЦСКА перестроили схему под Пьянича. Это так?
– У нас игра со «Спартаком», я ждал этот вопрос первым. Принципиальная игра, важная: фанаты, болельщики. Зачем мне отвечать Аршавину?
Каждый выражает свое мнение, не обращаю внимания. У нас дерби, это самое главное. Хороший отрезок, 12 игр подряд без поражений, неплохая серия, но можно лучше.
Я максималист, никогда не бываю доволен. При этом мы смотримся неплохо, надо продолжать.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ после 25 туров.
- Дерби со «Спартаком» пройдет в субботу, 26 апреля, в 19:30 мск.
- Пьянич в этом сезоне сделал 2 ассиста в 18 матчах.
Источник: «Матч ТВ»