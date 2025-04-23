Новичок сборной России раскрыл, какой Дзюба в жизни

Игрок сборной России Илья Вахания рассказал о своем отношении к Артему Дзюбе.

Защитник «Ростова» был вызван в национальную команду на матчи с Гренадой и Замбией.

– Какие впечатления Артем оставил о себе как человек?

– В принципе, такой же, как и по телевизору, когда ты на него смотришь. То есть не в принципе, а точно такой же. Больше сказать нечего.

– А по телевизору он какой?

– Шутник, постоянно в центре внимания. И в жизни такой же.

– Над вами лично Дзюба как-то шутил?

– Усы ему мои очень понравились. Что-то конкретное не вспомню, но постоянно какие-то подколы на эту тему были.