Головин прокомментировал рекорды Дзюбы

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об исторических достижениях Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе сборной России и побил рекорд Александра Кержакова.

Также он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.

– Дзюба недавно рекорды побил.

– Да, я видел. Давненько не списывались, не поздравлял, но вот поздравляю через тебя.

Артeм – большой молодец. За клуб ещe точно достаточное количество голов забьeт.