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Головин прокомментировал рекорды Дзюбы

Вчера, 23:23
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об исторических достижениях Артема Дзюбы.

  • Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе сборной России и побил рекорд Александра Кержакова.
  • Также он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.

– Дзюба недавно рекорды побил.

– Да, я видел. Давненько не списывались, не поздравлял, но вот поздравляю через тебя.

Артeм – большой молодец. За клуб ещe точно достаточное количество голов забьeт.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Акрон Монако Россия Дзюба Артем Головин Александр
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Комментарии (1)
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Semkrasnodarow
1745356581
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