Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об исторических достижениях Артема Дзюбы.
- Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе сборной России и побил рекорд Александра Кержакова.
- Также он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.
– Дзюба недавно рекорды побил.
– Да, я видел. Давненько не списывались, не поздравлял, но вот поздравляю через тебя.
Артeм – большой молодец. За клуб ещe точно достаточное количество голов забьeт.
Источник: «Чемпионат»