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Радимов похвалил спартаковца: «Показал себя во всей красе»

Сегодня, 19:41
7

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком».

По его мнению, московская команда смогла добыть волевую победу со счетом 3:2 благодаря игре Эсекьеля Барко.

Аргентинец реализовал пенальти на 94-й минуте, а до этого не забил 11-метровый в конце первого тайма.

Барко за это и платят деньги – что у него такие стальные нервы, что он может такое сделать. Конечно, нужны яйца сильно, чтобы пойти второй пенальти бить на последней минуте. Молодец, это раз.

Ну и Станкович молодец. Посмотрите, он замены в атаку произвел какие – убрал Рябчука, Маркиньос опустился, получился сдвоенный фланг. Вернул-таки Угальде на место.

И наконец-то со знаком качества правого защитника нашли, который сидел долго, – Зобнина.

Умярова убрали абсолютно правильно, потому что надо было больше играть вперед и тонко, и на это место с риском передвинули Барко, который вообще в центре руководил всем во втором тайме, он выбирал направление атаке, причем в 80% выбирал правильно.

Барко шикарный матч сыграл, показал себя во всей красе. И за счет этого переломили.

– Есть ли у вас ощущение, что Зобнин может дотащить сезон на позиции правого защитника?

– А почему нет-то? Если он выдерживает 90 минут, почему нет. А в плане игрового мышления он намного сильнее Денисова.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Барко Эсекьель Радимов Владислав
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Комментарии (7)
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...уефан
1745340613
...похоже, на "Лукойле" литров 40 бесплатно заправили...
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andr45
1745340989
С чего бы это? Альфонс против дикторов Матч ТВ прет? ЖУРАВЕЛЬ «Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами» ЧЕРДАНЦЕВ «Сбываются самые пессимистичные прогнозы. Ничего нового «Спартак» не показывает. Думаю, что все с ним ясно.» КОРНЕЕВ «Слабый тренер, жестко недотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется по определению состава, заменам, управлению командой и регрессу игроков»
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Тинез Розоп
1745341125
С Махачкалой только что то совсем не лидером был. Заметно на игре сказывается…
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АК 68
1745341663
Да, что-то непонятное случилось с Родимовым, весь день сегодня сыпет комплименты Спартаку.
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FWSPM
1745342475
то что зобнин сильнее денисова по всем параметрам давно известно. но какого то ставят постояно в состав этого аустиста. рома может быть и не может полный матч играть но минут 50-60 вполне. Победа над акроном во много его заслуга.
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VVM1964
1745345205
Абсолютно не согласен в отношении Барко - совсем не выразительно провел матч с кучей ошибок, не могу ему записать этот матч в зачет - мы видели ДРУГОГО Барко !!!... В ОСТАЛЬНОМ ВОЗРАЖЕНИЙ НЕТ !
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