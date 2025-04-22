Радимов похвалил спартаковца: «Показал себя во всей красе»

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком».

По его мнению, московская команда смогла добыть волевую победу со счетом 3:2 благодаря игре Эсекьеля Барко.

Аргентинец реализовал пенальти на 94-й минуте, а до этого не забил 11-метровый в конце первого тайма.

– Барко за это и платят деньги – что у него такие стальные нервы, что он может такое сделать. Конечно, нужны яйца сильно, чтобы пойти второй пенальти бить на последней минуте. Молодец, это раз.

Ну и Станкович молодец. Посмотрите, он замены в атаку произвел какие – убрал Рябчука, Маркиньос опустился, получился сдвоенный фланг. Вернул-таки Угальде на место.

И наконец-то со знаком качества правого защитника нашли, который сидел долго, – Зобнина.

Умярова убрали абсолютно правильно, потому что надо было больше играть вперед и тонко, и на это место с риском передвинули Барко, который вообще в центре руководил всем во втором тайме, он выбирал направление атаке, причем в 80% выбирал правильно.

Барко шикарный матч сыграл, показал себя во всей красе. И за счет этого переломили.

– Есть ли у вас ощущение, что Зобнин может дотащить сезон на позиции правого защитника?

– А почему нет-то? Если он выдерживает 90 минут, почему нет. А в плане игрового мышления он намного сильнее Денисова.