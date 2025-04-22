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Реакция Кафанова на выход Хайкина в полуфинал Лиги Европы

Сегодня, 17:41

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на выход голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в полуфинал Лиги Европы.

  • В 1/4 финала турнира команда из Норвегии прошла «Лацио» в серии пенальти.
  • Хайкин отразил два 11-метровых удара.

«Очень порадовал Никита Хайкин. «Буде-Глимт» вышел в полуфинал Лиги Европы, и это большое достижение для такого маленького клуба. А Никита в последней встрече стал настоящим героем.

Безусловно, это лучший матч Никиты в его карьере. Видел все его игры, восхищаюсь тем, что ещe один российский вратарь добился такого большого успеха, с чем от души и поздравил Никиту.

И встреча с «Тоттенхэмом» тоже войдeт в историю клуба и личной карьеры нашего вратаря», – сказал Кафанов.

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Хайкин Никита Кафанов Виталий
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