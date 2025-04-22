Руни определил топ-5 игроков АПЛ нынешнего сезона

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни составил топ-5 лучших футболистов этого сезона в чемпионате Англии.
В него вошли:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
2. Александер Исак («Ньюкасл»);
3. Коул Палмер («Челси»);
4. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»);
5. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 79 очками после 33 туров. Следом расположились «Арсенал» (66 очков), «Ноттингем Форест» (60), «Ньюкасл» (59), «Манчестер Сити» (58), «Челси» (57), «Астон Вилла» (57).
- Салах в этом сезоне забил 27 голов и отдал 18 передач в 33 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место с 38 очками.
Источник: Metro