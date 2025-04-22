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  • Радимов возмутился из-за работы ВАР при назначении пенальти в ворота «Спартака»

Радимов возмутился из-за работы ВАР при назначении пенальти в ворота «Спартака»

Сегодня, 12:27
8

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о матче «Акрон» – «Спартак» (2:3) в 25-м туре РПЛ и назначению пенальти в ворота красно-белых.

– По тому, как играет «Акрон» – в открытый футбол все-таки, на встречных курсах – шансы у «Спартака» были, что они и использовали. Попалась бы команда, которая четко бы встала сзади и вообще не давала шансов, как сделала Махачкала, «Спартак» бы не отыгрался.

– Пенальти на Умярове странноватый?

– Я не понимаю, за что назначили пенальти, потому что Дзюба первый нарушил правила. Другое дело, что Умяров, будь поумнее чуть-чуть, упал бы – и все, штрафной был бы назначен. Но во всех европейских чемпионатах, везде в Европе или в мире, смотрят момент полностью. Почему ВАР не показал, что Дзюба сначала нарушал на Умярове, я не знаю.

Но там же действительно он его хватает и за шею, и руку держит. То есть во всех таких случаях в Европе, вот сколько я смотрю футбол, судья бежит на это место, свистит и показывает руку штрафную в сторону «Акрона». Но там очевидно, что Дзюба нарушает правила. Умяров попал ему по ноге, да, но уже после этого эпизода.

  • Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте с пенальти и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 50 очками после 25 туров, «Акрон» идет 9-м с 28 баллами.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Радимов Владислав
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Комментарии (9)
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VVM1964
1745314790
День откровений Радимова. Это, что на него так пасхальная неделя повлияла ? - правду и только правду, грешить ложью в такие дни двойной грех !... Ладно - зачтем, как исповедь !...
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fakeid
1745314807
ему хряки тоже ведро раков занесли, что ли? или крыша съехала после того, как в него попал мостовой, когда он стоял за воротами в игре с химками? а может просто не любит дзюбу? в любом случае позор тарасятнику!
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Айболид
1745314913
Внимание ! Рылы переобуваться будут .
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ебырь сенита
1745315406
зенит в моче
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ivany4
1745315807
Теряюсь в догадках, что происходит с булановым?!)) Не могут люди так быстро вернуться к нормальному облику и мышлению. Есть несколько предположений, либо он переезжает на новую работу, либо узнал подтверждение слухов о смене спонсора сбг. Кстати о спонсорах, информация к размышлению - уже все обратили внимание на появление золотисто-голубоватого льва в рекламе альфа банка?))
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С-Петр-google
1745315817
Ура , Буланов иногда трезвый бывает
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VPERDIV SPARTAK
1745318426
Радимов точно на бромантане сидит
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ScarlettOgusania
1745320038
исповедь бом.жа в пасхальную неделю...)
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