Радимов возмутился из-за работы ВАР при назначении пенальти в ворота «Спартака»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о матче «Акрон» – «Спартак» (2:3) в 25-м туре РПЛ и назначению пенальти в ворота красно-белых.
– По тому, как играет «Акрон» – в открытый футбол все-таки, на встречных курсах – шансы у «Спартака» были, что они и использовали. Попалась бы команда, которая четко бы встала сзади и вообще не давала шансов, как сделала Махачкала, «Спартак» бы не отыгрался.
– Пенальти на Умярове странноватый?
– Я не понимаю, за что назначили пенальти, потому что Дзюба первый нарушил правила. Другое дело, что Умяров, будь поумнее чуть-чуть, упал бы – и все, штрафной был бы назначен. Но во всех европейских чемпионатах, везде в Европе или в мире, смотрят момент полностью. Почему ВАР не показал, что Дзюба сначала нарушал на Умярове, я не знаю.
Но там же действительно он его хватает и за шею, и руку держит. То есть во всех таких случаях в Европе, вот сколько я смотрю футбол, судья бежит на это место, свистит и показывает руку штрафную в сторону «Акрона». Но там очевидно, что Дзюба нарушает правила. Умяров попал ему по ноге, да, но уже после этого эпизода.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте с пенальти и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 50 очками после 25 туров, «Акрон» идет 9-м с 28 баллами.