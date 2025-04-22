Радимов возмутился из-за работы ВАР при назначении пенальти в ворота «Спартака»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о матче «Акрон» – «Спартак» (2:3) в 25-м туре РПЛ и назначению пенальти в ворота красно-белых.

– По тому, как играет «Акрон» – в открытый футбол все-таки, на встречных курсах – шансы у «Спартака» были, что они и использовали. Попалась бы команда, которая четко бы встала сзади и вообще не давала шансов, как сделала Махачкала, «Спартак» бы не отыгрался.

– Пенальти на Умярове странноватый?

– Я не понимаю, за что назначили пенальти, потому что Дзюба первый нарушил правила. Другое дело, что Умяров, будь поумнее чуть-чуть, упал бы – и все, штрафной был бы назначен. Но во всех европейских чемпионатах, везде в Европе или в мире, смотрят момент полностью. Почему ВАР не показал, что Дзюба сначала нарушал на Умярове, я не знаю.

Но там же действительно он его хватает и за шею, и руку держит. То есть во всех таких случаях в Европе, вот сколько я смотрю футбол, судья бежит на это место, свистит и показывает руку штрафную в сторону «Акрона». Но там очевидно, что Дзюба нарушает правила. Умяров попал ему по ноге, да, но уже после этого эпизода.