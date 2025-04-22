Промеса могут позвать в клуб Первой лиги

Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович сказал, что вингер дубайского «Юнайтед» Квинси Промес пригодился бы его команде.
– Квинси Промес сейчас выступает за «Юнайтед» из Дубая – клуб, который находится в одной структуре с «Родиной». Вы бы хотели, чтобы он перешел к вам, когда ему будет можно приехать в Россию?
– Об этом лучше спросить у руководства. Сейчас у него действует контракт с «Юнайтед». Наверное, пока он будет оставаться в Дубае. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.
– Вы бы хотели видеть у себя в команде такого футболиста как Промес?
– Конечно. В Словении говорят, что для хорошего футболиста всегда найдется место на поле. Мы всегда рады квалифицированным игрокам.
- Промес выступает за «Юнайтед» с сентября 2024 года.
- Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- «Родиной» и «Юнайтед» владеет миллиардер Сергей Ломакин.
Источник: «Матч ТВ»