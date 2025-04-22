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Промеса могут позвать в клуб Первой лиги

Сегодня, 11:30
1

Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович сказал, что вингер дубайского «Юнайтед» Квинси Промес пригодился бы его команде.

Квинси Промес сейчас выступает за «Юнайтед» из Дубая – клуб, который находится в одной структуре с «Родиной». Вы бы хотели, чтобы он перешел к вам, когда ему будет можно приехать в Россию?

– Об этом лучше спросить у руководства. Сейчас у него действует контракт с «Юнайтед». Наверное, пока он будет оставаться в Дубае. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

– Вы бы хотели видеть у себя в команде такого футболиста как Промес?

– Конечно. В Словении говорят, что для хорошего футболиста всегда найдется место на поле. Мы всегда рады квалифицированным игрокам.

  • Промес выступает за «Юнайтед» с сентября 2024 года.
  • Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
  • «Родиной» и «Юнайтед» владеет миллиардер Сергей Ломакин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Юнайтед ФК Родина Промес Квинси Зелькович Зоран
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Комментарии (1)
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Каратель помойников
1745310955
Слушай мою команду :"болотным вшивикам визжать!!!"
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