Бывший гендиректор «Спартака» – о Семаке: «Шесть чемпионств – пусть кто-то повторит»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов оценил критику в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
– Как человек, при котором Сергей Семак запустил свою карьеру главного тренера в командах РПЛ, рады, что косвенно помогли ему во главе «Зенита» в нынешней чемпионской гонке, отобрав очки у «Спартака»?
– Ну как помогли? Тут вопрос в другом. Нам же еще играть в оставшиеся шесть туров и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Приятно будет дома их встретить [улыбается].
– Касательно Семака хочется один момент уточнить. Многие критикуют его работу в «Зените» даже при том, что все шесть сезонов в Питере он приводит команду к чемпионству. Главный аргумент – при таком превосходстве клуба в бюджете и подборе игроков любой тренер взял бы золото.
– Могу сразу сказать: не любой. Шесть чемпионств – пусть кто-то повторит. Считаю Семака тренером очень высокого уровня.
– Многие любят говорить, что пусть Семак попробует чего-то добиться с клубом с маленьким бюджетом. Как будто он не выводил при вас «Уфу» в еврокубки. Можете напомнить, насколько тот результат был выше финансовых возможностей клуба?
– Это было очень серьезно. И Сергей Богданович уже тогда в «Уфе» показал, что он большой тренер.
- Газизов был генеральным директором «Уфы» в период, когда команду возглавлял Семак в 2016–2018 годах.
- «Зенит» под руководством Семака выиграл последние 6 чемпионатов России.
- Газизов также работал генеральным директором «Спартака».