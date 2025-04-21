Бывший гендиректор «Спартака» – о Семаке: «Шесть чемпионств – пусть кто-то повторит»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов оценил критику в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Как человек, при котором Сергей Семак запустил свою карьеру главного тренера в командах РПЛ, рады, что косвенно помогли ему во главе «Зенита» в нынешней чемпионской гонке, отобрав очки у «Спартака»?

– Ну как помогли? Тут вопрос в другом. Нам же еще играть в оставшиеся шесть туров и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Приятно будет дома их встретить [улыбается].

– Касательно Семака хочется один момент уточнить. Многие критикуют его работу в «Зените» даже при том, что все шесть сезонов в Питере он приводит команду к чемпионству. Главный аргумент – при таком превосходстве клуба в бюджете и подборе игроков любой тренер взял бы золото.

– Могу сразу сказать: не любой. Шесть чемпионств – пусть кто-то повторит. Считаю Семака тренером очень высокого уровня.

– Многие любят говорить, что пусть Семак попробует чего-то добиться с клубом с маленьким бюджетом. Как будто он не выводил при вас «Уфу» в еврокубки. Можете напомнить, насколько тот результат был выше финансовых возможностей клуба?

– Это было очень серьезно. И Сергей Богданович уже тогда в «Уфе» показал, что он большой тренер.