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Черчесов рассказал о назначении пенальтистов в связи с ситуацией с Мединой

Сегодня, 10:04
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Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в его командах всегда было два исполнителя 11-метровых ударов.

«У каждого тренера – свои принципы. Я всегда назначал двух пенальтистов. Один игрок может потерять уверенность, или получить травму. Всякое бывает. При этом есть основной пенальтист и есть второй номер. Если основной не забил один раз, может пробить второй исполнитель», – сказал Черчесов.

  • В матче 24‑го тура вингер «Спартака» Хесус Медина не смог реализовать пенальти в матче с «Динамо Мх» (1:2).
  • После игры главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил удивление тому, что пенальти отправился бить парагваец, а не штатный исполнитель 11-метровых Эсьекьель Барко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Медина Хесус Черчесов Станислав
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Комментарии (1)
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alefreddy
1745219831
есть это и здесь конечно
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