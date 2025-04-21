Черчесов рассказал о назначении пенальтистов в связи с ситуацией с Мединой

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в его командах всегда было два исполнителя 11-метровых ударов.

«У каждого тренера – свои принципы. Я всегда назначал двух пенальтистов. Один игрок может потерять уверенность, или получить травму. Всякое бывает. При этом есть основной пенальтист и есть второй номер. Если основной не забил один раз, может пробить второй исполнитель», – сказал Черчесов.