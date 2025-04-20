Аршавин оценил решение судьи в эпизоде между Барриосом и Верой

Андрей Аршавин оценил решение судьи Павла Шадыханова, принятое на 83-й минуте матча «Зенита» с «Химками» (1:0).

Полузащитник хозяев Вильмар Барриос совершил подкат против хавбека подмосковного клуба Лукаса Веры на границе штрафной площади, ударив оппонента шипами в ногу. Судья не зафиксировал нарушения.

«На самом деле, если бы Шадыханов поставил штрафной, а «Химки» бы забили, то этот эпизод мог бы повлиять на всю чемпионскую гонку.

Хочется отметить «Химки», потому что я предсказывал, что до гола «Зенита» будет сопротивление, а потом нет, но ничего этого не случилось. Магомед Адиев смог донести до ребят, футболисты собрались и полностью дисциплинированно играли 90–95 минут, старались, пластались.

«Зениту» же не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Луис Энрике брал много на себя игру, если бы он был поудачливее, то «Зенит» смог бы забить второй гол. Но нерв и боязнь, что петербургский клуб может пропустить и не отыграть, такое присутствовали. В этом заслуга «Химок», – сказал Аршавин.