Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Ростов»: Игра состоится 20 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Факел»: Гудиев, Калинин, Юрганов, Божин, Моцпан, Квеквескири, Каштанов, Ильин, Дзиов, Мертенс, Брахими.
Главный тренер: Игорь Шалимов
«Ростов»: Ятимов, Сако, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко, Голенков.
Главный тренер: Хонатан Альба
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Источник: «Бомбардир»