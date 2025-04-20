Шалимов прокомментировал поражение «Факела» от «Ростова» – команда не забивает 9 матчей подряд

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов подвел итоги матча с «Ростовом». Команда из Воронежа уступила на своем поле со счетом 0:2.

– «Факел» снова остался без забитых мячей. Есть понимание, как это исправить?

– Есть понимание. Нам нужно заслужить забить гол, где не нужно индивидуальное мастерство, а есть просто фарт. Следующую неделю нам нужно провести без ошибок в восстановлении, чтобы мы подошли к следующей игре в полной готовности. У нас к команде нет больших вопросов, потому что были и удары, и угловые. Руки мы не опускаем. Была хорошая игра, где‑то упрощенная, но это наша реальность, поэтому мы ребят поддержали, двигаемся дальше. «Ростов» поменял схему, мы готовились совсем к другому, то есть все корректировки делали уже в раздевалке.

– Вы чувствуете улучшения в действиях команды в атаке?

– По сравнению с игрой с «Ахматом» уже лучше. Сегодня мы хотели забить и при счете 0:2, подбадривали ребят. Нам нужно забить гол и разблокировать эту дурацкую ситуацию. Мы верим дальше, спасались и не в таких ситуациях.