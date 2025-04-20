Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Рубин»: Игра состоится 20 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Касерес, Лаксальт, Глебов, Бителло, Фомин, Гладышев. Маухуб.
Главный тренер: Марцел Личка
«Рубин»: Ставер, Безруков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
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Источник: «Бомбардир»