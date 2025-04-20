Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после матча с «Рубином». Московская команда победила в 25-м туре РПЛ со счетом 3:1 и поднялась на пятое место в турнирной таблице.

– В первом тайме нам не хватало скорости. Много было поперечных передач, нам надо играть было активнее, быстрее катать мяч. Я всегда говорю о важности скорости игры.

– Насколько довольны тогда вторым таймом?

– Я рад, что команда победила. Хотя в конце допустили глупую ошибку, из‑за которой могли пропустить. Второй тайм был лучше, чем первый. Но мы должны были спокойнее доводить встречу до победы. Делать задел в два‑три мяча. Но мы до конца держали драму.

– Как вы отреагировали на действия Нгамале в концовке встречи?

– Надо было просто выбить мяч на 15‑й ряд трибун. Не надо было рисковать. Счастье, что соперник попал в штангу.