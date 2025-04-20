Галактионов прокомментировал жалобы Тикнизяна

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил ситуацию с количеством игрового времени у полузащитника команды Наира Тикнизяна.
«Наир хорошо тренируется, но объективно, что на сегодняшний день Пиняев, который выступает на его позиции, достаточно хорошо выглядит и приносит результат.
У нас здоровая конкуренция. То же самое с Сильяновым и Самошниковым. Тяжелый выбор, но он наверное объективен. Понятно, что, как и любому игроку, Наиру хочется играть больше. Но он справедливо принимает эту конкуренцию, работает и тренируется», – сказал Галактионов.
- Ранее Тикнизян выразил недоумение из-за того, что мало играет.
- 25-летний полузащитник в последних 9 матчах «Локомотива» в РПЛ только 1 раз провел на поле больше тайма за игру.
Источник: «Спорт-Экспресс»