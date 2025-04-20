Галактионов прокомментировал жалобы Тикнизяна

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил ситуацию с количеством игрового времени у полузащитника команды Наира Тикнизяна.

«Наир хорошо тренируется, но объективно, что на сегодняшний день Пиняев, который выступает на его позиции, достаточно хорошо выглядит и приносит результат.

У нас здоровая конкуренция. То же самое с Сильяновым и Самошниковым. Тяжелый выбор, но он наверное объективен. Понятно, что, как и любому игроку, Наиру хочется играть больше. Но он справедливо принимает эту конкуренцию, работает и тренируется», – сказал Галактионов.