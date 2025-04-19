Серия A. «Наполи» в гостях выиграл у «Монцы» (1:0)

В матче 33-го тура Серии A «Монца» на своем поле проиграла «Наполи» со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Скотт Мактоминей на 72-й минуте.

«Наполи» занимает 2-е место в Серии A с 71 очком после 33 матчей. У лидирующего «Интера» столько же баллов и на игру меньше.

Неаполитанцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 7 матчей подряд.

«Монца» замыкает турнирную таблицу с 15 очками.

Команда потерпела 4-е поражение подряд. Безвыигрышная серия команда достигла 13 встреч подряд.

Италия. Серия А. 33-й тур

Монца – Наполи – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мактоминей, 72.

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