Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Акроном»

Вадим Романов, тренер «Спартака», высказался по матчу 25-го тура РПЛ против «Акрона» (3:2).
- Романов управлял командой со скамейки.
- Главный тренер Деян Станкович был дисквалифицирован.
- «Спартак» отстает от 1-го места на 2 очка.
– Хотел бы поблагодарить футболистов, так перевернуть игру дорогого стоит. Мы были командой, которая боролась, страховала, отнимала. Мы четко верили, что выиграем игру.
– Неудачное начало в первом тайме. Почему?
– Проблема в области психологии. Что‑то нужно пересмотреть в подготовке. Учитывали, что все хотят победить «Спартак» и играют с удвоенной силой. Мы работаем над этим и надеемся, что дальше будет более качественно.
Я бы не сказал, что мы вышли вальяжно. Когда атакуем большим количеством, оставляем зоны за спиной. У нас такая ситуация в турнирной таблице. Мы не можем позволить себе выйти расхлябанно на игру.
– Какую дали установку в перерыве?
– У нас фантастические футболисты. Мы сказали, что можем перевернуть игру. Нужно выходить и играть так, как они умеют. Я благодарен им за такую игру.