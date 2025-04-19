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  • Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Акроном»

Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Акроном»

Сегодня, 18:11
9

Вадим Романов, тренер «Спартака», высказался по матчу 25-го тура РПЛ против «Акрона» (3:2).

  • Романов управлял командой со скамейки.
  • Главный тренер Деян Станкович был дисквалифицирован.
  • «Спартак» отстает от 1-го места на 2 очка.

– Хотел бы поблагодарить футболистов, так перевернуть игру дорогого стоит. Мы были командой, которая боролась, страховала, отнимала. Мы четко верили, что выиграем игру.

– Неудачное начало в первом тайме. Почему?

– Проблема в области психологии. Что‑то нужно пересмотреть в подготовке. Учитывали, что все хотят победить «Спартак» и играют с удвоенной силой. Мы работаем над этим и надеемся, что дальше будет более качественно.

Я бы не сказал, что мы вышли вальяжно. Когда атакуем большим количеством, оставляем зоны за спиной. У нас такая ситуация в турнирной таблице. Мы не можем позволить себе выйти расхлябанно на игру.

– Какую дали установку в перерыве?

– У нас фантастические футболисты. Мы сказали, что можем перевернуть игру. Нужно выходить и играть так, как они умеют. Я благодарен им за такую игру.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Романов Вадим
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Комментарии (11)
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FROLL007
1745075587
Не волевая, а судейская победа. Гыгыгы
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Янвapь 62
1745076424
Победа Сухого и РФС над Акроном
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ivany4
1745076598
Все понимают, что нужно сказать красиво про команду. Но если быть объективным, то пешком матчи не выигрываются, на заезжанной тактике много не выиграешь, да и не нужно забывать - команда играет так, как ей позволяет соперник. Вот со следующего тура, и на майские, проверим, как командное желание совпадает с возможностями.))
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DVOK68
1745078675
Проблема в области психологии. Что‑то нужно пересмотреть в подготовке. ============================================== Это ГЛАВНОЕ.Все остальные фразы не особо нужны.Да выиграли,да вытащили,переломили,перекусили ход игры,но такое разгильдяйство в первых таймах было и в играх с Рубином и Ахматом. Что-то нужно пересмотреть в подготовке-вот этим и занимайтесь уважаемый тренерский штаб.
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Прокс
1745079359
Эта победа ДОРОГОГО стоит,так что нахрен вы нам вопросы задаете.... бритвенный Станок!!!!!
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FWSPM
1745079517
который матч в первом тайме команда не играет может пора тренерам что то делать с этим? слава высшим силам что сегодня не играл денисов это была бы катастрофа просто.
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Good_win
1745079958
надо забыть первый тайм как страшный сон и настраиваться на оставшиеся матчи в обоих турнирах как на последний с мертный бой!!! Только Спартак, только Победы!
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