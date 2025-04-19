Ролан Гусев сравнил Бителло с Вагнером Лавом

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об уникальности полузащитника Бителло.
«Бразильцы вообще такие, сами по себе игровики. Я всегда тоже вспоминаю, когда в свое время в ЦСКА был Вагнер Лав, и он мог тоже неделю не тренироваться или две, потом выйти и хет‑трик со «Спартаком» сделать.
Они вообще в этом плане уникальные люди. Немногим, конечно, дано такое, но Бителло, наверное, из этой категории.
Я говорю, он пропустил вот столько, но, как я понимаю, он тренировался там и играл все равно, поэтому, глядя на него, ты не скажешь, что он пропустил какой‑то период предсезонки», – заявил Гусев.
- Статистика Бителло в этом сезоне: 29 матчей, 2 гола, 12 ассистов.
- В его активе 1+2 в 8 играх после зимней паузы.
- В январе бразилец пропустил 2 недели сборов из-за желания покинуть «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»