Ролан Гусев сравнил Бителло с Вагнером Лавом

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об уникальности полузащитника Бителло.

«Бразильцы вообще такие, сами по себе игровики. Я всегда тоже вспоминаю, когда в свое время в ЦСКА был Вагнер Лав, и он мог тоже неделю не тренироваться или две, потом выйти и хет‑трик со «Спартаком» сделать.

Они вообще в этом плане уникальные люди. Немногим, конечно, дано такое, но Бителло, наверное, из этой категории.

Я говорю, он пропустил вот столько, но, как я понимаю, он тренировался там и играл все равно, поэтому, глядя на него, ты не скажешь, что он пропустил какой‑то период предсезонки», – заявил Гусев.