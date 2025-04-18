Мор ответил, у кого сложнее календарь на финише РПЛ – у «Краснодара» или «Зенита»

Бывший спартаковец Эдуард Мор сравнил календарь участников чемпионской гонки РПЛ.
«После той игры, которую мы видели, где «Зенит» крупно обыграл «Краснодар», я оцениваю шансы 50 на 50. У «Краснодара» теперь преимущество над «Зенитом» по личным встречам, но в таблице у них на два очка больше, а это очень важно.
Всe в их руках, если они выиграют все шесть матчей. С другой стороны, у «Краснодара» график гораздо тяжелее, чем у «Зенита», – сказал Мор.
- В РПЛ лидирует «Краснодар».
- На 2 очка отстает «Зенит».
- «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.
Источник: «Матч ТВ»