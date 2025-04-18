Реакция главы «Зенита» на новость, что на матч приедет основа «Химок», а не дубль

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию в «Химках».
- Ранее президент РПЛ Александр Алаев убедил игроков «Химок» снять бойкот, связанный с долгами по зарплате.
- Алаев сообщил, что на матч с «Зенитом» поедет основа «Химок», а не дубль, как планировалось ранее.
- Игра состоится 20 апреля.
«Мы рады сохранению спортивных принципов и целостности чемпионата РПЛ.
Во избежание таких ситуаций требуются более строгие критерии и подходы при лицензировании клубов», – сказал Медведев.
Источник: Sport24