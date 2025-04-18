Пьяничу стало стыдно, что он не знал Овечкина

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сообщил, что теперь знает хоккеиста Александра Овечкина.

– Правда, что ты не знаешь, кто такой Овечкин?

– Мне так стыдно, честно говоря. К сожалению, я никогда хоккей не смотрел. Меня спрашивали по поводу последней игры. Я думал, что это футболист какой-то! И я не знал, что ответить. Я просто сказал, слушайте, извините, я не знаю.

А потом на следующий день я прочитал в боснийской газете, в прессе, что это был российский хоккеист, который побил рекорд по количеству заброшенных шайб. И сказал, слушай, меня же спрашивали по этому вопросу. Он настолько важен в России, а я… И мне очень стыдно, я очень сожалею, на самом деле, он где-то большая легенда, может быть, у меня будет возможность пойти на хоккей и посмотреть.