Смирнов назвал причину происходящего в «Химках»

Агент, юрист Антон Смирнов поделился мнением о ситуации в «Химках».

«Происходящее в «Химках» – настоящее позорище российского футбола и РПЛ.

А все потому, что к управлению клубом в результате разных пертурбаций пришли абсолютно некомпетентные ненадeжные и безответственные люди, которые и бизнес свой привыкли вести ровно так же.

Напомню, что Садыгов был признан банкротом как физическое лицо и у него ещe перед приходом в «Химки» было огромное количество долгов.

Мало того, что эта команда не нужна болельщикам и от нее нет никакого толка для РПЛ, так ещe и нас всех вовлекли в наблюдение за этим бардаком, чинимым Садыговым, Поляцкиным и всеми остальными», – написал Смирнов.