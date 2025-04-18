Смирнов назвал причину происходящего в «Химках»

Агент, юрист Антон Смирнов поделился мнением о ситуации в «Химках».
«Происходящее в «Химках» – настоящее позорище российского футбола и РПЛ.
А все потому, что к управлению клубом в результате разных пертурбаций пришли абсолютно некомпетентные ненадeжные и безответственные люди, которые и бизнес свой привыкли вести ровно так же.
Напомню, что Садыгов был признан банкротом как физическое лицо и у него ещe перед приходом в «Химки» было огромное количество долгов.
Мало того, что эта команда не нужна болельщикам и от нее нет никакого толка для РПЛ, так ещe и нас всех вовлекли в наблюдение за этим бардаком, чинимым Садыговым, Поляцкиным и всеми остальными», – написал Смирнов.
- Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба. Футболисты основы планировали не выходить на матч с «Зенитом» 20 апреля.
- Магомед Адиев на этой неделе был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
- Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова