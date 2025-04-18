Алаев за несколько минут урегулировал ситуацию в «Химках»: бойкот закончен

Стал известен итог визита президента РПЛ Александра Алаева в расположение «Химок».

Функционер за несколько минут урегулировал ситуацию. Футболисты прервали бойкот и пошли тренироваться. С «Зенитом» 20 апреля сыграет основа химчан.