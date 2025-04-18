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  • Президент РПЛ приехал уговаривать футболистов «Химок» сыграть с «Зенитом»

Президент РПЛ приехал уговаривать футболистов «Химок» сыграть с «Зенитом»

Сегодня, 11:31
3

Александр Алаев, президент РПЛ, прибыл в Химки на стадион «Родина».

Там функционер встретится с футболистами «Химок», чтобы уговорить их не устраивать бойкот матча 25-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба. Футболисты основы планируют не выходить на матч с «Зенитом» 20 апреля.
  • Магомед Адиев на этой неделе был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
  • Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Алаев Александр
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Комментарии (3)
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Taps
1744965832
Хватит дармоедов кормить, пусть в армию идут, там хорошо платят.
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Интерес
1744966119
Лучше уговори Садыгова выплатить им положенное,хотя бы,для начала,за пару месяцев.А-а-а,он тебя послал... Это по поводу юридической стороны,а собственно футболёров не жаль,ибо это сейчас люди не страдающие "излишней гражданственностью",охотно идущие на всякие неблаговидные поступки,и не ценящие своей искусственной значимости в жизни общества. Да и не бедствуют они и сейчас,не голодают семьи,не испытывают ни в чём недостатка,а просто выбивают обещанные контрактами деньги,что по-житейски понятно.
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