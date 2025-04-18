Реакция Осинькина на выход Хайкина в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на выход вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в полуфинал Лиги Европы.

В 1/4 финала турнира команда из Норвегии прошла «Лацио» в серии пенальти.

Хайкин отразил два 11-метровых удара.

«Исчерпывающую оценку Никите я дать не могу, потому что играл он у меня в молодeжке «Кубани», а тренировался с первой командой. Для него это был немножечко аванс. В каждодневной работе я Хайкина не видел, а это очень важно. Но в матчах молодeжного первенства Никита был ещe объективно сыроват как вратарь и совершал достаточно много ошибок. У всех есть помарки – даже у Доннаруммы. Важно, кто как на них реагирует. Хайкин реагировал нормально. Мне он показался достаточно уравновешенным игроком. А физические данные, понимание игры, игра ногами у него уже тогда были хорошими.

С тех пор прошло очень много времени: у нас он был в 2015 году, а заиграл примерно в 2022-м. Представляете, какой большой путь прошeл? Судя по его интервью, Никита несколько раз был близок к тому, чтобы вообще закончить с футболом. Не получалось. И тут вдруг нашeл себя на северном полюсе. Кто знал? Но жизнь, она такая. Если есть за что тебе воздать – найдeт и воздаст. Каждый год Хайкин с «Будe-Глимт» заставляют о себе говорить в еврокубках. Рад за него. Молодец, прогрессирует», – сказал Осинькин.