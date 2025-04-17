Стало известно, как Семак настраивает «Зенит» на матч с бойкотирующими «Химками»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о подготовке к матчу 25-го тура РПЛ против «Химок».

Игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба.

Магомед Адиев вчера был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.

Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

«Мы стараемся, конечно же, обращать внимание на себя и на свою игру. И Сергей Богданович в раздевалке акцентировал на этом внимание. Говорил, что, конечно, нужно максимально сконцентрированно подойти к этому матчу.

Мы провели две неплохие игры – в выходные с «Краснодаром» и сегодня с «Ростовом», но следующий матч, как говорится, самый важный. Будем готовиться. Не так много дней на подготовку», – сказал Ерохин.